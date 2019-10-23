Три человека пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Авария случилась в 1:15 на трассе Тимашевск — станица Полтавская. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mercedes Benz по пути из Тимашевска выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21043 под управлением 22-летнего парня.

В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, его 21-летний и 25-летний пассажиры. Их доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.