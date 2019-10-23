Три человека пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Красноармейском районе 22 октября произошло ДТП с тремя пострадавшими

Читайте также:

Авария случилась в 1:15 на трассе Тимашевск — станица Полтавская. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mercedes Benz по пути из Тимашевска выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ-21043 под управлением 22-летнего парня.

В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, его 21-летний и 25-летний пассажиры. Их доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Курганинском районе 21 октября произошла авария, после которой загорелся автомобиль. В результате погиб один человек и еще один пострадал.

ДТП Красноармейский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Шесть иностранных круизных лайнеров зайдут в порт Сочи в 2020 году
Самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма — «Российская газета»
Трое парней погибли при падении машины с моста в Адыгее
Президенты стран Африки высадили в Сочи ели и пихты
В Краснодаре на козырьке подъезда нашли девочку без сознания
В Западном округе Краснодара построят новый детсад и спорткомплекс

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале