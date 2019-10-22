Водитель погиб в загоревшейся легковушке на Кубани

В Курганинском районе 21 октября произошла авария, в которой погиб один человек и еще один пострадал

ДТП случилось около 23:00 на трассе «подъезд к Майкопу от М29 "Кавказ"». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW M5 Competition ехал от поселка Высокого в сторону станицы Новоалексеевской. На 21 км дороги он превысил скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в поле. Затем машина перевернулась и загорелась.

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В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой помощи. Его 22-летний пассажир получил травмы. Его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.