Появилось видео столкновения маршрутки и иномарки в Майкопе

Адыгея

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В соцсетях 20 октября опубликовали видео ДТП с перевернувшейся маршруткой в Майкопе

Авария произошла накануне днем на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Там микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель иномарки и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе 13-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Позже в паблике «ЧП Краснодар новости ДТП» во Вконтакте появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль проезжал перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот момент в него на скорости врезалась маршрутка. От удара «Газель» перевернулась на бок, а иномарка выехала на тротуар.

Дети ДТП Майкоп Общественный транспорт

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