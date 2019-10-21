Появилось видео столкновения маршрутки и иномарки в Майкопе
В соцсетях 20 октября опубликовали видео ДТП с перевернувшейся маршруткой в Майкопе
Авария произошла накануне днем на пересечении улиц Курганной и Адыгейской. Там микроавтобус ГАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадал водитель иномарки и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе 13-летняя девочка. Их доставили в больницу.
Позже в паблике «ЧП Краснодар новости ДТП» во Вконтакте появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как легковой автомобиль проезжал перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот момент в него на скорости врезалась маршрутка. От удара «Газель» перевернулась на бок, а иномарка выехала на тротуар.
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