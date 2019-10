В Сочи из-за саммита Россия — Африка мусор начали вывозить по ночам

View this post on Instagram

Уважаемые жители и гости Адлерского района! В связи с проведением саммита «Россия – Африка» с 21 по 27 октября по федеральным дорогам установлено ограничение на движение большегрузов в дневное время. ⠀ Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. ⠀ В связи с этим, спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы, а именно с 00.00 до 06.00. ⠀ САХ приносит свои извинения жителям Адлерского района за временные неудобства.