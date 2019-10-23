В Сочи из-за саммита Россия — Африка мусор начали вывозить по ночам
В Адлерском районе Сочи из-за проведения международного саммита Россия — Африка мусор начали вывозить только по ночам
Такие меры связаны с ограничением движения большегрузов с 21 по 27 октября днем по федеральным дорогам. Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
На это время спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы — с 00:00 до 6:00, сообщили на официальной странице спецавтохозяйтсва в инстаграме.
Напомним, международный саммит Россия — Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом будет проходить экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
На время саммита в поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома, а позже людям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте.
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Уважаемые жители и гости Адлерского района! В связи с проведением саммита «Россия – Африка» с 21 по 27 октября по федеральным дорогам установлено ограничение на движение большегрузов в дневное время. ⠀ Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. ⠀ В связи с этим, спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы, а именно с 00.00 до 06.00. ⠀ САХ приносит свои извинения жителям Адлерского района за временные неудобства.
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