В Сочи из-за саммита Россия — Африка мусор начали вывозить по ночам

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи из-за проведения международного саммита Россия — Африка мусор начали вывозить только по ночам

Такие меры связаны с ограничением движения большегрузов с 21 по 27 октября днем по федеральным дорогам. Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

На это время спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы — с 00:00 до 6:00, сообщили на официальной странице спецавтохозяйтсва в инстаграме.

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Напомним, международный саммит Россия — Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом будет проходить экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.

На время саммита в поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома, а позже людям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте.

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Уважаемые жители и гости Адлерского района! В связи с проведением саммита «Россия – Африка» с 21 по 27 октября по федеральным дорогам установлено ограничение на движение большегрузов в дневное время. ⠀ Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. ⠀ В связи с этим, спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы, а именно с 00.00 до 06.00. ⠀ САХ приносит свои извинения жителям Адлерского района за временные неудобства.

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Автомобили Международные отношения Мусор Сочи

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