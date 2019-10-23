В Сочи из-за саммита Россия — Африка мусор начали вывозить по ночам

В Адлерском районе Сочи из-за проведения международного саммита Россия — Африка мусор начали вывозить только по ночам

Такие меры связаны с ограничением движения большегрузов с 21 по 27 октября днем по федеральным дорогам. Запрет касается грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

На это время спецмашины АО «САХ по уборке города» перешли на ночной режим работы — с 00:00 до 6:00, сообщили на официальной странице спецавтохозяйтсва в инстаграме.