Появился новый способ хищения денег у клиентов банков
Специалисты рассказали о новом способе мошенничества с деньгами клиентов банков
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Глава компании Group-IB Илья Сачков, занимающейся расследованиями киберпреступлений, рассказал, что преступники создали новый способ хищения средств у клиентов банков. Для этого они обманным путем устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Сачков уточнил, что система Secure Bank ежемесячно отмечает более тысячи попыток хищения средств у физических лиц. Ежемесячно из-за этого банки теряют от 6 до 10 млн рублей.
По словам Сачкова, утечки персональных данных клиентов происходят из-за двух причин: слабой защиты системы банка либо непорядочного сотрудника.
«Это или внешний взлом системы, которая недостаточно хорошо была защищена, или внутренняя утечка через инсайдера — проще говоря, недобросовестного сотрудника, который из корыстных побуждений или мести продает служебную базу данных злоумышленникам», — отметил глава компании.
Специалисты Центрального банка России за полгода нашли 1,5 тыс. объявлений о покупке или продаже баз кредитно-финансовых организаций с личными данными. При этом такая информация, как правило, остается устаревшей. Она не дает мошеннику украсть деньги со счета, но может быть использована для вишинга [выманивания персональных данных по телефону — Юга.ру], пояснил Сачков в интервью РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, в начале октября в России произошла массовая утечка данных кредитных карт 60 млн клиентов Сбербанка. В ходе расследования выяснилось, что сотрудник банка решил продать данные клиентов в теневом интернете.
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