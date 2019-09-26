Деньги, много денег — и что с ними происходит в Банке России

Краснодарский край

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Кассовое подразделение Южного Главного Управления (Южное ГУ) Банка России впервые пригласило журналистов посмотреть на свою работу.

Представителям СМИ показали весь цикл обработки денег: как монеты и банкноты прибывают в подразделение, как их принимают, проверяют на платежеспособность, отсортировывают сомнительные и ветхие купюры, а также как уничтожают непригодные к использованию в обращении деньги. Фотокорреспондент Юга.ру Елена Синеок подготовила репортаж об этом.

Территория кассового подразделения Банка России — особо охраняемый режимный объект, так что посторонних здесь практически никогда не бывает. Подобный пресс-тур для журналистов в Краснодаре, и вообще в регионах России, прошел впервые.

На входе происходит серьезная проверка: идентификация личности и проверка пропуска. Для сотрудников это ежедневная рутина. Их здесь всего порядка ста человек. Объясняется такая малочисленность штата максимальной автоматизированностью процессов и высокими требованиями к соискателям, в первую очередь — к их честности.

Путь денег на территории кассового подразделения начинается с прибытия инкасаторской машины. Авто коммерческого банка запускают через кпп.

Владимир Лютов

Владимир Лютов

— В кассовое подразделение Южного ГУ Банка России поступают деньги из почти 70 банковских учреждений Кубани. Все операции построены последовательно — коммерческие банки передают наличные деньги, мы, в свою очередь, обрабатываем и храним, и, по мере потребности банков, выдаем обратно клиентам, — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Далее деньги привозят в пункт передачи наличности. Две небольшие комнаты оборудованы камерами видеонаблюдения и пуленепробиваемыми стеклами. Инкассаторы передают кассеты с деньгами работникам подразделения, причем система безопасности запрограммирована так, что внутренняя дверь не откроется, если не заперта внешняя.

Один бокс (говоря терминами банковских работников  кассета) при полной загрузке весит примерно 13,5 кг в зависимости от наполнения (разные купюры имеют разный размер и, соответственно, вес), так что для их переноски используют вакуумные подъемники.

В помещении приема происходит проверка кассет, после чего сканируются пломбы с уникальными кодами. Это позволяет отследить все операции с конкретной кассетой денег, а в целом так можно отследить судьбу каждой банкноты, вплоть до ее выдачи потребителю в банкомате.

Хранят деньги в укрупненной упаковке — кассете. В нее закладывают банкноты и закрывают пластиковыми пломбами с двух сторон, чтобы обеспечить сохранность при транспортировке. Синие предназначены для купюр, серые — для монет. В такую кассету помещается 10 пачек купюр. В каждой пачке 1 тыс. банкнот, соответственно в кассету вмещается 10 тыс. купюр или 50 млн. рублей при загрузке пятитысячными банкнотами.

Кассеты собирают в специальные контейнеры, фиксируют их и закрывают специальным замком. В один такой контейнер при наполении купюрами номиналом в 5 тыс. рублей помещается миллиард рублей. Его размеры 80 на 80 см, а высота меньше метра.

Далее деньги прибывают в кассу пересчета на проверку, подсчет и упаковку. В каждой кассе работает десять сотрудников.

Пачки банкнот проверяют на наличие посторонних предметов, которые могут повредить транспортную систему счетно-сортировальной машины (например, скобы степлера), после чего отправляют «на конвейер».

— На производстве работают высокоскоростные счетно-сортировальные машины, в течение одного дня такая машина пересчитывает около 600 пачек банкнот. В среднем это 33 банкноты в секунду. Такой высокотехнологичный процесс постоянного контроля по отсеву сомнительных и ветхих банкнот позволяет нам держать марку одних из самых чистых денег в мире, — рассказал Владимир Лютов.

Оператор загружает пачку банкнот в счетно-сортировальную машину. В процессе отсеиваются ветхие и сомнительные купюры, и далее банкноты пакуются в пачки по 1000 листов. На каждой из них — время упаковки и идентификационный код, чтобы пачку можно было отследить в дальнейшем.

По данным Южного ГУ Банка России, ежедневно здесь обрабатывают порядка 1 тыс. пачек банкнот, по объему операций это третье подразделение в стране после московского и петербургского.

После этого банкноты по транспортеру отправляются к другим работникам, которые проверяют целостность упаковки и наличие всех служебных отметок на пачках, а затем упаковывают их в кассеты для дальнейшего хранения или передачи банкам.

Ветхие купюры «гасят» специальной машиной вроде компостера, а затем отправляют в последний путь — на утилизацию.

У сомнительных и поврежденных купюр другой путь. Они отправляются к специалистам на проверку подлинности и платежеспособности.

Подозрительные банкноты эксперты проверяют с помощью микроскопа или прибора с несколькими видами спектров (ультрафиолет — лишь один из способов выявить подделку). Если купюры оказываются фальшивыми, их передают в полицию, и клиенту (банку) это никак не возмещается.

Поврежденные купюры (постиранные, порванные или грязные) могут быть признаны платежеспособными, если у них сохранено более 55% площади. В этом случае денежный эквивалент купюр зачисляют на счет клиента, а сами банкноты уничтожают. Если же деньги признаются неплатежеспособными, на купюрах ставят специальный штамп «в обмене отказано» и возвращают банку, который сдал их на проверку.

Машина по утилизации банкнот напоминает большой шредер или мясорубку. Процесс полностью автоматизирован: купюры поступают внутрь автомата по специальным трубам, перемалываются в труху и выходят наружу в виде спрессованных брикетов.

Эти цилиндры бывших денег передают для окончательного уничтожения специальной компании. 

28 сентября в Южном ГУ Банка России пройдет день открытых дверей, во время которого любой желающий сможет прийти и пообщаться с интерактивным промо-роботом, узнать, что такое единая биометрическая система и как она меняет мир финансов, поиграть в деловые игры, проверить подлинность денег в своем кошельке, представить себя в роли инкассатора и пообщаться с роботом на темы экономики и финансов. День открытых дверей пройдет одновременно в Краснодаре и в Сочи. Подробную программу и расписание читайте в новости раздела Банки Юга.ру.

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