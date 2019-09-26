Деньги, много денег — и что с ними происходит в Банке России

Кассовое подразделение Южного Главного Управления (Южное ГУ) Банка России впервые пригласило журналистов посмотреть на свою работу. Представителям СМИ показали весь цикл обработки денег: как монеты и банкноты прибывают в подразделение, как их принимают, проверяют на платежеспособность, отсортировывают сомнительные и ветхие купюры, а также как уничтожают непригодные к использованию в обращении деньги. Фотокорреспондент Юга.ру Елена Синеок подготовила репортаж об этом.

Территория кассового подразделения Банка России — особо охраняемый режимный объект, так что посторонних здесь практически никогда не бывает. Подобный пресс-тур для журналистов в Краснодаре, и вообще в регионах России, прошел впервые. На входе происходит серьезная проверка: идентификация личности и проверка пропуска. Для сотрудников это ежедневная рутина. Их здесь всего порядка ста человек. Объясняется такая малочисленность штата максимальной автоматизированностью процессов и высокими требованиями к соискателям, в первую очередь — к их честности.

Путь денег на территории кассового подразделения начинается с прибытия инкасаторской машины. Авто коммерческого банка запускают через кпп.

Владимир Лютов

— В кассовое подразделение Южного ГУ Банка России поступают деньги из почти 70 банковских учреждений Кубани. Все операции построены последовательно — коммерческие банки передают наличные деньги, мы, в свою очередь, обрабатываем и храним, и, по мере потребности банков, выдаем обратно клиентам, — рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Далее деньги привозят в пункт передачи наличности. Две небольшие комнаты оборудованы камерами видеонаблюдения и пуленепробиваемыми стеклами. Инкассаторы передают кассеты с деньгами работникам подразделения, причем система безопасности запрограммирована так, что внутренняя дверь не откроется, если не заперта внешняя.

Один бокс (говоря терминами банковских работников — кассета) при полной загрузке весит примерно 13,5 кг в зависимости от наполнения (разные купюры имеют разный размер и, соответственно, вес), так что для их переноски используют вакуумные подъемники. В помещении приема происходит проверка кассет, после чего сканируются пломбы с уникальными кодами. Это позволяет отследить все операции с конкретной кассетой денег, а в целом так можно отследить судьбу каждой банкноты, вплоть до ее выдачи потребителю в банкомате.

Хранят деньги в укрупненной упаковке — кассете. В нее закладывают банкноты и закрывают пластиковыми пломбами с двух сторон, чтобы обеспечить сохранность при транспортировке. Синие предназначены для купюр, серые — для монет. В такую кассету помещается 10 пачек купюр. В каждой пачке 1 тыс. банкнот, соответственно в кассету вмещается 10 тыс. купюр или 50 млн. рублей при загрузке пятитысячными банкнотами.

Кассеты собирают в специальные контейнеры, фиксируют их и закрывают специальным замком. В один такой контейнер при наполении купюрами номиналом в 5 тыс. рублей помещается миллиард рублей. Его размеры 80 на 80 см, а высота меньше метра.

Далее деньги прибывают в кассу пересчета на проверку, подсчет и упаковку. В каждой кассе работает десять сотрудников. Пачки банкнот проверяют на наличие посторонних предметов, которые могут повредить транспортную систему счетно-сортировальной машины (например, скобы степлера), после чего отправляют «на конвейер».

— На производстве работают высокоскоростные счетно-сортировальные машины, в течение одного дня такая машина пересчитывает около 600 пачек банкнот. В среднем это 33 банкноты в секунду. Такой высокотехнологичный процесс постоянного контроля по отсеву сомнительных и ветхих банкнот позволяет нам держать марку одних из самых чистых денег в мире, — рассказал Владимир Лютов. Оператор загружает пачку банкнот в счетно-сортировальную машину. В процессе отсеиваются ветхие и сомнительные купюры, и далее банкноты пакуются в пачки по 1000 листов. На каждой из них — время упаковки и идентификационный код, чтобы пачку можно было отследить в дальнейшем. По данным Южного ГУ Банка России, ежедневно здесь обрабатывают порядка 1 тыс. пачек банкнот, по объему операций это третье подразделение в стране после московского и петербургского.

После этого банкноты по транспортеру отправляются к другим работникам, которые проверяют целостность упаковки и наличие всех служебных отметок на пачках, а затем упаковывают их в кассеты для дальнейшего хранения или передачи банкам.

Ветхие купюры «гасят» специальной машиной вроде компостера, а затем отправляют в последний путь — на утилизацию.

У сомнительных и поврежденных купюр другой путь. Они отправляются к специалистам на проверку подлинности и платежеспособности. Подозрительные банкноты эксперты проверяют с помощью микроскопа или прибора с несколькими видами спектров (ультрафиолет — лишь один из способов выявить подделку). Если купюры оказываются фальшивыми, их передают в полицию, и клиенту (банку) это никак не возмещается.

Поврежденные купюры (постиранные, порванные или грязные) могут быть признаны платежеспособными, если у них сохранено более 55% площади. В этом случае денежный эквивалент купюр зачисляют на счет клиента, а сами банкноты уничтожают. Если же деньги признаются неплатежеспособными, на купюрах ставят специальный штамп «в обмене отказано» и возвращают банку, который сдал их на проверку.

Машина по утилизации банкнот напоминает большой шредер или мясорубку. Процесс полностью автоматизирован: купюры поступают внутрь автомата по специальным трубам, перемалываются в труху и выходят наружу в виде спрессованных брикетов.

Эти цилиндры бывших денег передают для окончательного уничтожения специальной компании.