Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт с помощью роботов

Российские банки в августе предупредили о новых случаях мошенничества, которые стали возможны из-за утечки данных клиентов

Топ-30 кредитных организаций России рассказали, что в последнее время они начали информировать клиентов о мошенничествах через СМС-рассылки, по почте, в интернет-банках, на сайтах и в соцсетях. Это связано с тем, что банки пытаются минимизировать последствия утечки персональных данных пользователей. Мошенники начали использовать роботов для получения кода подтверждения операции из СМС, об этом рассказали в Сбербанке и ВТБ. Кроме того, в некоторых банках задумались о том, чтобы добавить в текст сообщения просьбу не называть код, пишут «Известия».

Одним из новых видов мошенничества стал звонок якобы от службы безопасности, который совершает робот. В пресс-службе Сбербанка объяснили, что в диалоге злоумышленники пытаются узнать код подтверждения и, если чувствуют сомнение клиента, просят продиктовать цифры системе распознавания голоса. Другие банки подтвердили, что зафиксировали такую схему. Один из клиентов, лишившийся 3 млн рублей, рассказал «Известиям», как его обманули. По его словам, ему позвонили с номера кол-центра банка, сообщили о попытке списания средств со счета и попросили назвать код подтвержения операции из СМС. Клиент насторожился, потому что банк требовал никому не говорить код, после чего злоумышленник переключил разговор на робота. После звукового сигнала пользователь назвал код и деньги с карты списали несколькими траншами. Тем, кому поступил звонок от человека, который назвался представителем банка, эксперты рекомендовали перезванивать в финансовую организацию, чтобы убедиться, что это был именно ее сотрудник, написал RT.