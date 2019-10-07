Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

3 октября «Коммерсантъ» опубликовал информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт Сбербанка. Журналисты издания обнаружили на заблокированном форуме объявление о продаже базы данных крупного банка, при этом потенциальному покупателю предлагался для оценки фрагмент списка, в котором были данные кредитных карт 200 человек.

Пресс-служба Сбербанка в тот же день подтвердила возможную утечку данных 200 клиентов и сообщила о том, что начато внутреннее расследование.

В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Он имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Представители Сбербанка заявили, что это подтверждается соответствующими уликами.

6 октября сотрудник дал признательные показания. Пресс-служба Сбербанка заверяет, что для владельцев кредитных карт угроза отсутствует.

«От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия "Бизон" и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление», — заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

