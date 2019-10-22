Движение по новую транспортной развязке в Майкопе хотят запустить в декабре

Новую транспортную развязку у въезда в Майкоп со стороны Краснодара планируют сдать в эксплуатацию в начале декабря

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Валерий Картамышев 22 октября рассказал главе Адыгеи Мурату Кумпилову, что строительство идет с опережением сроков. «Выполнены основные виды работ. Планируется, что к началу декабря путепровод построят и откроют для проезда участок объездной трассы, к которому он будет пристыкован», — сказал Картамышев. По его словам, развязку по типу клевер соединят с участком объездной трассы, который построили ранее. Первую очередь дороги длиной 9,4 км возвели по федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России на 2002–2010 годы». С помощью этого участка транспорт из Краснодара направили в горы через поселок Краснооктябрьский, без заезда в Майкоп.

Вторая очередь объездной дороги пойдет в сторону станицы Гиагинской. Она соединит две трассы: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская). Для этого нужно построить 10,5 км. На эти цели потребуется 3,2 млрд рублей. В этом году хотят построить только развязку. На это планируют направить 750 млн рублей. На третьем этапе строительства обхода Майкопа предусмотрено строительство участка дороги в 7 км. Он будет выходить к хутору Пролетарскому. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км. Глава Адыгеи отметил, что новая трасса позволит перенаправить поток транзитного транспорта в обход Майкопа, повысить пропускную способность дорог и улучшить экологию города.