Движение по новую транспортной развязке в Майкопе хотят запустить в декабре
Новую транспортную развязку у въезда в Майкоп со стороны Краснодара планируют сдать в эксплуатацию в начале декабря
Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Валерий Картамышев 22 октября рассказал главе Адыгеи Мурату Кумпилову, что строительство идет с опережением сроков.
«Выполнены основные виды работ. Планируется, что к началу декабря путепровод построят и откроют для проезда участок объездной трассы, к которому он будет пристыкован», — сказал Картамышев.
По его словам, развязку по типу клевер соединят с участком объездной трассы, который построили ранее. Первую очередь дороги длиной 9,4 км возвели по федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России на 2002–2010 годы». С помощью этого участка транспорт из Краснодара направили в горы через поселок Краснооктябрьский, без заезда в Майкоп.
Вторая очередь объездной дороги пойдет в сторону станицы Гиагинской. Она соединит две трассы: федеральную (Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск) и региональную (Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская). Для этого нужно построить 10,5 км. На эти цели потребуется 3,2 млрд рублей. В этом году хотят построить только развязку. На это планируют направить 750 млн рублей.
На третьем этапе строительства обхода Майкопа предусмотрено строительство участка дороги в 7 км. Он будет выходить к хутору Пролетарскому. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км.
Глава Адыгеи отметил, что новая трасса позволит перенаправить поток транзитного транспорта в обход Майкопа, повысить пропускную способность дорог и улучшить экологию города.
Кроме того, в этом году планируют завершить часть реконструкции участка федеральной автодороги Р217 «"Кавказ". Подъезд к Майкопу на участке км 92 — км 102». Этот участок в 10 км проходит по территории Майкопского района со стороны Армавира. Здесь до конца года будут возведут три транспортные развязки, организуют движение по четырем полосам. По проекту строят транспортную развязку в районе Кужорского переезда. Эти работы собираются завершить в следующем году.
«Наша цель — создать в республике логичную и безопасную транспортную систему. Для этого мы комплексно подходим к вопросам развития транспортной инфраструктуры. Эта работа будет способствовать устойчивому развитию экономики и сокращению дорожно-транспортных происшествий, привлечению инвестиций», — сказал Кумпилов.
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