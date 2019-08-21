В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина

В Краснодаре 21 августа пенсионер за рулем легковушки врезался во внедорожник, который перевернулся

Авария случилась на кольце улиц Тургенева и Красных Партизан около 14:30. По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля Hyundai проехал на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть машины Toyota Land Cruiser Prado под управлением 43-летнего мужчины. От удара внедорожник перевернулся на крышу.

В аварии никто не пострадал. На пенсионера составили протокол за нарушение правил проезда на перекрестке, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.