В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина

Краснодарский край

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В Краснодаре 21 августа пенсионер за рулем легковушки врезался во внедорожник, который перевернулся

Авария случилась на кольце улиц Тургенева и Красных Партизан около 14:30. По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля Hyundai проехал на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть машины Toyota Land Cruiser Prado под управлением 43-летнего мужчины. От удара внедорожник перевернулся на крышу.

В аварии никто не пострадал. На пенсионера составили протокол за нарушение правил проезда на перекрестке, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На Кубани пожилые водители периодически устраивают автомобильные аварии. Как писали Юга.ру, в марте в краевой столице 87-летний мужчина насмерть сбил пенсионерку и уехал, но следом устроил другую аварию. В августе в Каневском районе 78-летняя женщина-водитель погибла в ДТП, когда во время обгона врезалась в КамАЗ.

ГИБДД ДТП Краснодар

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