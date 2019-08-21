В Краснодаре 83-летний водитель устроил ДТП, в котором перевернулась машина
В Краснодаре 21 августа пенсионер за рулем легковушки врезался во внедорожник, который перевернулся
Авария случилась на кольце улиц Тургенева и Красных Партизан около 14:30. По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля Hyundai проехал на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть машины Toyota Land Cruiser Prado под управлением 43-летнего мужчины. От удара внедорожник перевернулся на крышу.
В аварии никто не пострадал. На пенсионера составили протокол за нарушение правил проезда на перекрестке, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.
На Кубани пожилые водители периодически устраивают автомобильные аварии. Как писали Юга.ру, в марте в краевой столице 87-летний мужчина насмерть сбил пенсионерку и уехал, но следом устроил другую аварию. В августе в Каневском районе 78-летняя женщина-водитель погибла в ДТП, когда во время обгона врезалась в КамАЗ.
Читайте также
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.