Два пенсионера пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Туапсинском районе

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 15 октября перевернулся микроавтобус, из-за чего пострадали два человека

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ДТП случилось около 22:00 в районе 1426-го км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 60-летний водитель Ford Transit превысил скорость и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

Мужчина и его 63-летняя пассажирка получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о похожем ДТП. В Краснодаре 18 сентября после столкновения с Porsche, маршруткой и фурой рейсовый автобус вылетел с дороги. 

ДТП Туапсинский район

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