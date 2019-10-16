Два пенсионера пострадали в перевернувшемся микроавтобусе в Туапсинском районе

В Туапсинском районе 15 октября перевернулся микроавтобус, из-за чего пострадали два человека

ДТП случилось около 22:00 в районе 1426-го км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, 60-летний водитель Ford Transit превысил скорость и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

Мужчина и его 63-летняя пассажирка получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.