Молодой водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Темрюке
В Темрюке 16 октября произошла автомобильная авария, в которой пострадали четыре человека
Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Маяковского в 23:40. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Almera, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности и столкнулся с машиной Lada Granta.
Старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал порталу Юга.ру, что стаж вождения молодого человека, который был за рулем Nissan, — несколько месяцев. Водителю иномарки 20 лет, и его стаж вождения составляет около года.
В результате ДТП пострадали оба парня, а также пассажирки Lada Granta 17 и 18 лет. Их доставили в больницу. По факту аварии проводят проверку.
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Напомним еще о нескольких авариях, которые произошли за последнюю неделю в Краснодарском крае. Так, 13 октября в ДТП с перевернутой машиной под Горячим Ключом пострадали четыре человека. Еще двое погибли и четверо пострадали в аварии в Славянском районе.
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