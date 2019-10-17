Молодой водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Темрюке

В Темрюке 16 октября произошла автомобильная авария, в которой пострадали четыре человека

Авария случилась на пересечении улиц Калинина и Маяковского в 23:40. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan Almera, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности и столкнулся с машиной Lada Granta.

Старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко рассказал порталу Юга.ру, что стаж вождения молодого человека, который был за рулем Nissan, — несколько месяцев. Водителю иномарки 20 лет, и его стаж вождения составляет около года.

В результате ДТП пострадали оба парня, а также пассажирки Lada Granta 17 и 18 лет. Их доставили в больницу. По факту аварии проводят проверку.