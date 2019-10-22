В России стало больше долларовых миллиардеров

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В России в 2019 году количество долларовых миллиардеров увеличилось в 1,5 раза

Банк Credit Suisse провел исследование, в котором выяснил, что за год число совершеннолетних россиян с состоянием 1 млрд долларов и выше выросло с 74 до 110 человек. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Россия заняла девятое место по показателям прироста богатейших людей. Так, 3 тыс. 120 человек обладают состоянием в 100 млн долларов. Всего же в стране 246 тыс. долларовых миллионеров, 264 из них входят в 1% самых богатых людей мира. При этом исследователи отметили, что богатства в России распределены неравномерно — 83% общего благосостояния в стране находится в руках 10% наиболее богатых россиян, пишет ТАСС.

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Как сообщали Юга.ру, депутаты Краснодарского края в 2019 году вошли в рейтинг богатейших госслужащих по версии Forbes. Бизнесмен Сергей Галицкий занял первое место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2018 год и стал бизнесменом 20-летия по версии «Ведомостей».

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