Олег Дерипаска попал в список самых богатых холостяков России по версии Forbes

Журнал Forbes 13 марта опубликовал список самых богатых холостяков России, в него вошел Олег Дерипаска

В этом году в глобальном рейтинге Forbes оказались 98 миллиардеров из России. Совладелец холдинга En+ и производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска стал новичком в этом рейтинге после развода. Его женой была Полина Юмашева, дочь Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина. От брака у бизнесмена двое детей.

Как сообщали Юга.ру, в конце августа 2018 года российский Forbes включил Олега Дерипаску в топ-100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Он расположился на 28-й строчке.

Forbes — американский финансово-экономический журнал, основанный в 1917 году. Это одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Российский аналог начал выходить в апреле 2004 года.