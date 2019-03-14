Олег Дерипаска попал в список самых богатых холостяков России по версии Forbes

Краснодарский край, Вся Россия

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Журнал Forbes 13 марта опубликовал список самых богатых холостяков России, в него вошел Олег Дерипаска

В этом году в глобальном рейтинге Forbes оказались 98 миллиардеров из России. Совладелец холдинга En+ и производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска стал новичком в этом рейтинге после развода. Его женой была Полина Юмашева, дочь Валентина Юмашева, экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина. От брака у бизнесмена двое детей.

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Как сообщали Юга.ру, в конце августа 2018 года российский Forbes включил Олега Дерипаску в топ-100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Он расположился на 28-й строчке.

Forbes — американский финансово-экономический журнал, основанный в 1917 году. Это одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Российский аналог начал выходить в апреле 2004 года.

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Олег Дерипаска попал в список самых богатых холостяков России по версии Forbes
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