Краснодарский краевой суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский краевой суд 19 декабря отменил решение Тимашевского районного суда о запрете размещения сведений о совместных поездках на сайте сервиса BlaBlaCar

Так, было отменено решение Тимашевского райсуда, которое обязывало Роскомнадзор заблокировать доступ к сайту BlaBlaCar на всей территории страны.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, ассоциация «Региональный автотранспортный союз» пожаловалась в прокуратуру, обвинив сервис каршеринга в том, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. По мнению прокурора, поездки организуются без контроля за техническим состоянием машин, здоровья водителей, режима их работы и отдыха.

В сентябре Тимашевский суд признал запрещенной информацию о совместных поездках на автотранспорте, опубликованную на сайте blablacar.ru.

Представитель BlaBlaCar в России обжаловал решение райсуда первой инстанции в Краснодарском краевом суде. На заседании апелляционной коллегии представитель краевой прокуратуры не поддержал позицию прокурора Тимашевского района, передает «Интерфакс-Юг».

Интернет Суд Технологии Транспорт
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале