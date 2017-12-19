Краснодарский краевой суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Краснодарский краевой суд 19 декабря отменил решение Тимашевского районного суда о запрете размещения сведений о совместных поездках на сайте сервиса BlaBlaCar

Так, было отменено решение Тимашевского райсуда, которое обязывало Роскомнадзор заблокировать доступ к сайту BlaBlaCar на всей территории страны.

Как сообщали Юга.ру, ассоциация «Региональный автотранспортный союз» пожаловалась в прокуратуру, обвинив сервис каршеринга в том, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. По мнению прокурора, поездки организуются без контроля за техническим состоянием машин, здоровья водителей, режима их работы и отдыха.

В сентябре Тимашевский суд признал запрещенной информацию о совместных поездках на автотранспорте, опубликованную на сайте blablacar.ru.

Представитель BlaBlaCar в России обжаловал решение райсуда первой инстанции в Краснодарском краевом суде. На заседании апелляционной коллегии представитель краевой прокуратуры не поддержал позицию прокурора Тимашевского района, передает «Интерфакс-Юг».