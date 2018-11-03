Российские автоперевозчики подали иск о запрете BlaBlaCar

Объединение автопассажирских перевозчиков подало в Таганский суд Москвы иск с требованием запретить сервис поиска попутчиков BlaBlaCar в России

Как говорится в карточке дела, иск зарегистрировали 1 ноября. Его подали 28 предприятий: основной истец — астраханское ООО «Транс Лайн», к нему присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Ответчиком выступает российское представительство BlaBlaCar ООО «Комьюто рус». Перевозчики заявили, что использующие BlaBlaCar водители без лицензии осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе «под прикрытием понятия "попутчик"» и уходят от налогообложения. Таким образом, сервис способствует увеличению числа нелегальных перевозок в стране. Также отмечается, что водители могут высаживать пассажиров за пределами автовокзалов, что позволяет избежать проверок правоохранительных органов и перевозить по территории России «криминальный контингент» и запрещенные предметы.

Читайте также: Сервис BlaBlaCar введет плату при бронировании поездок длиной более 120 км

Согласно приведенным в иске данным, за последние три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков из-за BlaBlaCar составил около 20%. Также, по мнению автоперевозчиков, популярность сервиса может отразиться на снижении привлекательности авиа и железнодорожных перевозок. Автоперевозчики требуют признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной в России. А сам сайт сервиса внести в реестр запрещенных ресурсов. Компания BlaBlaCar появилась в 2006 году в Париже, ее услугами пользуются более 50 млн человек в 22 странах. На территории России сервис действует с 2014 года, сейчас он имеет около 15 млн пользователей в стране.