Рабочий разбился при падении с крыши дома на Ставрополье
В Ессентуках в октябре погиб рабочий, который ремонтировал крышу многоквартирного дома
Несчастный случай произошел утром 17 октября. Бригада рабочих ремонтировала крышу дома. Один из рабочих поскользнулся и упал с высоты. Он получил травмы, которые не совместимы с жизнью.
Следственный комитет начал проверку. Следователь осмотрел место происшествия, опросил свидетелей, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили 21 октября в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.
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Юга.ру ранее писали о других несчастных случаях с рабочими. Так, в октябре прошлого года на стройке в Новороссийске погиб 36-летний рабочий. В январе такой же несчастный случай произошел в Махачкале. При возведении многоэтажки строитель потерял равновесие и упал с высоты. В сентябре возле тоннеля железнодорожного подхода к Крымскому мосту произошло обрушение, в результате чего погиб строитель. Спустя несколько дней погиб рабочий на стройке в Краснодаре. Еще один строитель разбился в Севастополе 10 октября при возведении детского сада.
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