Рабочий разбился при падении с крыши дома на Ставрополье

В Ессентуках в октябре погиб рабочий, который ремонтировал крышу многоквартирного дома

Несчастный случай произошел утром 17 октября. Бригада рабочих ремонтировала крышу дома. Один из рабочих поскользнулся и упал с высоты. Он получил травмы, которые не совместимы с жизнью.

Следственный комитет начал проверку. Следователь осмотрел место происшествия, опросил свидетелей, назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили 21 октября в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.