В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец

Краснодарский край

Распечатать

В Адлерском районе Сочи 3 июля спасатели подняли из технологического колодца тело мужчины

Днем в МЧС сообщили о том, что в Адлерском районе рабочий упал в колодец.

Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина находится на дне технологического колодца глубиной более 20 метров и диаметром около 3 метров. Падение оказалось смертельным.

Читайте также:

С помощью альпинистского оборудования и применяя средства защиты органов дыхания, спасатели подняли тело со дна шахты и передали полиции, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писали Юга.ру, накануне вечером в Лазаревском районе Сочи спасатели подняли из оврага девушку, которая упала с подпорной стены.

МЧС Несчастные случаи смерть Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Темрюком в ДТП с бензовозом погиб 63-летний водитель легковушки, пострадали двое детей
В Сочи для гостей морского фестиваля откроют трапы на самый быстрый учебный парусник в мире и на лайнер «Князь Владимир»
В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец
Пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде в Адыгее, погиб 67-летний водитель из Краснодара
Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова
В Краснодаре временно изменят четыре трамвайных маршрута

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале