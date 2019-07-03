В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец
В Адлерском районе Сочи 3 июля спасатели подняли из технологического колодца тело мужчины
Днем в МЧС сообщили о том, что в Адлерском районе рабочий упал в колодец.
Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина находится на дне технологического колодца глубиной более 20 метров и диаметром около 3 метров. Падение оказалось смертельным.
С помощью альпинистского оборудования и применяя средства защиты органов дыхания, спасатели подняли тело со дна шахты и передали полиции, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как писали Юга.ру, накануне вечером в Лазаревском районе Сочи спасатели подняли из оврага девушку, которая упала с подпорной стены.
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