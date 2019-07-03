В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец

В Адлерском районе Сочи 3 июля спасатели подняли из технологического колодца тело мужчины

Днем в МЧС сообщили о том, что в Адлерском районе рабочий упал в колодец.

Прибывшие на место спасатели установили, что мужчина находится на дне технологического колодца глубиной более 20 метров и диаметром около 3 метров. Падение оказалось смертельным.