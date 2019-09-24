Рабочий сорвался с восьмого этажа на стройке в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 сентября 24-летний рабочий упал с высоты на стройке

Мужчина работал на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома. По предварительной информации, он не удержался и упал на землю. От полученных травм строитель скончался на месте. Очевидцы вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Юга.ру ранее писали о других несчастных случаях с рабочими. Так, в октябре прошлого года на одной из строительных площадок Новороссийска погиб 36-летний рабочий. В январе такой несчастный случай произошел в Махачкале. На стройке 12-этажного дома строитель потерял равновесие и упал с высоты на землю. В июле в Адлере рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец. А 13 сентября возле тоннеля железнодорожного подхода к Крымскому мосту произошло обрушение, в результате чего погиб строитель.

Краснодар Несчастные случаи Следственный комитет Строительство

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