Рабочий сорвался с восьмого этажа на стройке в Краснодаре

В Краснодаре 24 сентября 24-летний рабочий упал с высоты на стройке

Мужчина работал на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома. По предварительной информации, он не удержался и упал на землю. От полученных травм строитель скончался на месте. Очевидцы вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.