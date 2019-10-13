Рабочий разбился на стройке детского сада в Крыму
В Севастополе 10 октября при строительстве детского сада погиб 30-летний рабочий
Несчастный случай произошел на строке на улице Симонок. Мужчина работал на крыше строящегося детского сада. Он упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона. С полученной травмой головы его доставили в больницу, где он скончался.
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Назначены экспертизы. Следователи изучат обстоятельства произошедшего и оценят, соблюдали ли на стройке технику безопасности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму.
Юга.ру ранее писали о других несчастных случаях с рабочими. Так, в октябре прошлого года на одной из строительных площадок Новороссийска погиб 36-летний рабочий. В январе такой несчастный случай произошел в Махачкале. На стройке 12-этажного дома строитель потерял равновесие и упал с высоты. В июле в Адлере рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец. В сентябре возле тоннеля железнодорожного подхода к Крымскому мосту произошло обрушение, в результате чего погиб строитель. А спустя несколько дней погиб рабочий на стройке в Краснодаре.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.