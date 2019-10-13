Рабочий разбился на стройке детского сада в Крыму

Несчастный случай произошел на строке на улице Симонок. Мужчина работал на крыше строящегося детского сада. Он упал в вентиляционную шахту, прикрытую листом гипсокартона. С полученной травмой головы его доставили в больницу, где он скончался.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Назначены экспертизы. Следователи изучат обстоятельства произошедшего и оценят, соблюдали ли на стройке технику безопасности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму.