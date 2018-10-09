В Новороссийске рабочий погиб на стройке многоэтажки
Краснодарский край Елена Лободина
На одной из строительных площадок Новороссийска погиб 36-летний рабочий
Инцидент произошел утром 9 октября на улице Мурата Ахеджака. Подъемный кран уронил арматуру, которой придавило рабочего.
По словам очевидцев, арматуру перекладывали с одного места на другое, когда прутья рухнули на мужчину с высоты нескольких метров. Строители вытащили пострадавшего из-под завала и вызвали скорую. Прибывшие врачи диагностировали клиническую смерть, но реанимационные мероприятия не вернули мужчину к жизни, пишет «Наша газета».
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