Рабочий разбился при строительстве многоэтажки в Дагестане

В Махачкале возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке

Несчастный случай произошел 14 января, однако следственный комитет сообщил о нем 6 февраля. На стройке 12-этажного дома на улице Крылова рабочий потерял равновесие и упал с высоты на землю. Он получил травмы, от которых скончался на месте.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают виновного представителя строительной компании. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.