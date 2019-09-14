На стройке Крымского моста погиб рабочий

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В мае 2018-го его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а с октября по нему начали ездить грузовики. Железнодорожную часть планируется ввести в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.

Еще один трагический случай на стройке Крымского моста произошел в июне 2018 года. Тогда строительный кран насмерть придавил бетонщика к перилам рабочего моста.

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