На стройке Крымского моста погиб рабочий
На строительной площадке Крымского моста 13 сентября погиб рабочий
Возле тоннеля железнодорожного подхода к мосту со стороны Керчи 13 сентября произошло обрушение. В результате погиб строитель, еще одному рабочему удалось самостоятельно выбраться из-под завалов.
Уполномоченные структуры проводят проверку по факту гибели мужчины на площадке строительства керченского ж/д подхода, сообщил «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
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Родственникам погибшего окажут необходимую помощь, пообещали в инфоцентре.
Еще один трагический случай на стройке Крымского моста произошел в июне 2018 года. Тогда строительный кран насмерть придавил бетонщика к перилам рабочего моста.
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. В мае 2018-го его открыли для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а с октября по нему начали ездить грузовики. Железнодорожную часть планируется ввести в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.
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