Пропавшую на Кубани женщину нашли погибшей

Об этом 20 октября сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели женщины начали доследственную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 49-летняя женщина ушла из дома вечером 21 сентября, с тех пор ее никто не видел.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 4 октября пропала 15-летняя Маргарита Попова. Ее родственники обратились в полицию через 11 дней. В день пропажи девочка была в школьной форме, на вид ей 14-15 лет. У нее русые волосы, стрижка каре и рост 160 см. С собой подросток взяла сменную одежду, при этом телефона при себе у нее не было.