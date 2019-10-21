Пропавшую на Кубани женщину нашли погибшей
Пропавшую в конце сентября в поселке Афипском женщину нашли, она погибла
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Об этом 20 октября сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели женщины начали доследственную проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 49-летняя женщина ушла из дома вечером 21 сентября, с тех пор ее никто не видел.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 4 октября пропала 15-летняя Маргарита Попова. Ее родственники обратились в полицию через 11 дней. В день пропажи девочка была в школьной форме, на вид ей 14-15 лет. У нее русые волосы, стрижка каре и рост 160 см. С собой подросток взяла сменную одежду, при этом телефона при себе у нее не было.
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