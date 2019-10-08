На Кубани ищут пропавшую женщину в розовой мастерке

Краснодарский край

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В поселке Афипском Северского района пропала 49-летняя Лариса Каримова

Женщина ушла из дома вечером 21 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Следователи проводят доследственную проверку по факту ее исчезновения.

Приметы Ларисы Каримовой: на вид 45-50 лет, рост 160 см, короткие светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в розовую мастерку, темные джинсы и синие туфли.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Каримовой, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 33-19-119, 8 (861) 66-334-62 или 102.

Пропавшие без вести Розыск людей Северский район Следственный комитет

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