На Кубани ищут пропавшую женщину в розовой мастерке
В поселке Афипском Северского района пропала 49-летняя Лариса Каримова
Женщина ушла из дома вечером 21 сентября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Следователи проводят доследственную проверку по факту ее исчезновения.
Приметы Ларисы Каримовой: на вид 45-50 лет, рост 160 см, короткие светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в розовую мастерку, темные джинсы и синие туфли.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Каримовой, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 33-19-119, 8 (861) 66-334-62 или 102.
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