В Новороссийске ищут школьницу, пропавшую две недели назад
В Новороссийске 4 октября пропала 14-летняя девочка. Ее родственники обратились в полицию через 11 дней
Маргарита Попова 4 октября отправилась в школу на улице Десантников, но домой так и не вернулась. Родные девочки подали заявление через 11 дней, 15 октября. По данным «Нашей газеты Новороссийск», сверстники Поповой рассказали, что общаются с ней в соцсетях.
В пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску порталу Юга.ру сообщили, что сейчас полиция проводит комплекс поисковых операций, чтобы найти школьница. 8 октября ей исполнилось 15 лет.
В день пропажи Попова была в школьной форме, на вид ей 14-15 лет. У нее русые волосы, стрижка каре и рост 160 см. С собой девочка взяла сменную одежду, при этом телефона при себе у нее не было.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты Поповой, просят обратиться по телефонам 8 (8617) 69-94-61, 8 (903) 452-45-42 или 102.
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