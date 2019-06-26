В центре Краснодара в июле начнется второй этап замены водопровода
В Краснодаре в июле начнут менять трубы на улице Красной между Комсомольской и Орджоникидзе
Работы по замене водопровода на участке длиной 340 метров от улицы Комсомольской до Орджоникидзе продлятся около двух месяцев и начнутся в начале июля.
Монтажом методом горизонтально-направленного бурения займутся специалисты краснодарского «Водоканала». На участке установят новый пластиковый трубопровод диаметром 315 мм со сроком эксплуатации не менее 50 лет и безколодезные задвижки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы по реконструкции 2,3 км сетей водоканала по улице Красной от Пушкина до Буденного разделили на семь этапов: первый стартовал еще в мае.
Об ограничении движения транспорта, связанного с ремонтом коммуникаций, не сообщается.
Как сообщали Юга.ру, с 20 июня в центре Краснодара из-за ремонта сетей водоотведения перекрыли участок улицы Головатого.
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