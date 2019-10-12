В центре Краснодара на полтора месяца ограничат движение

Напомним, с конца августа «Краснодар Водоканал» проводит модернизацию водопроводных сетей на улице Красной. Из-за этого на некоторых участках дорог в центре города ограничено движение.

На участке улицы Комсомольской от Кубанской Набережной до Кирова 14 октября специалисты ООО «Краснодар Водоканал» начнут работы по замене сети водоснабжения. Из-за этого там частично ограничат движение транспорта.

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