В центре Краснодара на полтора месяца ограничат движение

Краснодарский край

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В Краснодаре из-за ремонта водопровода до конца ноября ограничат движение транспорта на улице Комсомольской

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На участке улицы Комсомольской от Кубанской Набережной до Кирова 14 октября специалисты ООО «Краснодар Водоканал» начнут работы по замене сети водоснабжения. Из-за этого там частично ограничат движение транспорта.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что ремонт планируется завершить 30 ноября.

Напомним, с конца августа «Краснодар Водоканал» проводит модернизацию водопроводных сетей на улице Красной. Из-за этого на некоторых участках дорог в центре города ограничено движение.

Водоснабжение Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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