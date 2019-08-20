В Краснодаре на участке улицы Красной в конце августа вновь ограничат движение транспорта

Что происходит? Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» модернизируют 2,3 км водопроводных сетей по улице Красной. Всего работы разбили на семь этапов. Первый начался 10 мая на участке от улицы Пушкина до Комсомольской. Второй — в начале июля от улицы Комсомольской до Орджоникидзе. С конца августа специалисты приступят к третьему этапу на участке от улицы Орджоникидзе до Гимназической. Всего трубы планируют заменить от улицы Пушкина до Буденного, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Зачем это нужно? Старые железные водопроводные трубы в центре краевой столицы уже изношены. На их место специалисты устанавливают новые пластиковые, которые служат не менее 50 лет. Также власти обещают установить на новых трубах специальные безколодежные задвижки для того, чтобы сократить количество люков на проезжей части. После завершения работ абонентов переподключат к новым сетям.

Какой участок будут ремонтировать теперь? С конца августа начнут реконструкцию трубопровода на участке от Орджоникидзе до Гимназической протяженностью 400 метров. На время работ на участке улицы Красной по двум полосам ограничат движение транспорта, огородят котлованы для обеспечения безопасности. После ремонта там восстановят асфальт и тротуарную плитку, нанесут дорожную разметку.