На улице Красной в Краснодаре заменят 2,3 км водопровода

Ремонтные работы начнутся 14 мая. Заменять водопровод будут поэтапно: для этого Красную разделят на семь участков от Пушкина до Буденного — в среднем по два квартала на участок. На первом из них, от улицы Пушкина до Комсомольской, хотят успеть закончить за полтора месяца, после чего перейти на следующий этап.

На новых трубах (пластиковых вместо старых железных) обещают установить специальные безколодежные задвижки для того, чтобы сократить количество люков на проезжей части. С такими задвижками вынос колодца для доступа к коммуникациям не требуется. Срок экспуатации нового трубопровода, по данным администрации — не менее 50 лет.

Движение по этому участку частично ограничат — по двум полосам из четырех. В связи с работами будут проблемы с перемещением еще по двум улицам: на пересечении Советской и Комсомольской улицы Красной проехать можно будет только по одной полосе.