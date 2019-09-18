Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле

Краснодарский край

Распечатать

Бизнесмен и выпускник КубГУ Сергей Галицкий подарил университету новое поле

Новый футбольный газон на стадионе Кубанского государственного университета уложили в сентябре. Искусственное покрытие заменило старое, которое прослужило 11 лет. Бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий подарил университету новое поле и взял на себя все расходы по его укладке. По словам предпринимателя, ему приятно сделать такой подарок КубГУ к предстоящему 100-летнему юбилею.

«На этом газоне за 11 лет прошло становление самой титулованной студенческой футбольной команды России и Европы — сборной КубГУ. Жаркие спортивные баталии Национальной студенческой футбольной лиги, игры лучших любительских команд Краснодара и Кубани, насыщенный тренировочный процесс мужской и женской сборной университета, футбольный турнир команд фанатов клубов Российской премьер лиги», — рассказали в пресс-службе КубГУ.

Как сообщали Юга.ру, в июле команда КубГУ в третий раз стала чемпионом Европы в студенческом футболе.

Вузы Краснодар КубГУ Сергей Галицкий Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле
В Краснодаре после ДТП с Porsche, маршруткой и фурой рейсовый автобус вылетел с дороги
В Краснодаре деревья упали в четырех детсадах и двух школах
Кости людей, найденные на стройке в Адыгее, привезли из Краснодара
В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи
ФАС не разрешила властям Краснодара запрещать рекламу на транспорте. В мэрии говорят, что ничего не запрещают

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале