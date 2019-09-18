Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле
Бизнесмен и выпускник КубГУ Сергей Галицкий подарил университету новое поле
Новый футбольный газон на стадионе Кубанского государственного университета уложили в сентябре. Искусственное покрытие заменило старое, которое прослужило 11 лет. Бизнесмен и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий подарил университету новое поле и взял на себя все расходы по его укладке. По словам предпринимателя, ему приятно сделать такой подарок КубГУ к предстоящему 100-летнему юбилею.
«На этом газоне за 11 лет прошло становление самой титулованной студенческой футбольной команды России и Европы — сборной КубГУ. Жаркие спортивные баталии Национальной студенческой футбольной лиги, игры лучших любительских команд Краснодара и Кубани, насыщенный тренировочный процесс мужской и женской сборной университета, футбольный турнир команд фанатов клубов Российской премьер лиги», — рассказали в пресс-службе КубГУ.
Как сообщали Юга.ру, в июле команда КубГУ в третий раз стала чемпионом Европы в студенческом футболе.
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