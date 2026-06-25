Московский концептуализм. В Краснодаре художница расскажет про советское неофициальное искусство 1970–х

В Краснодаре пройдет лекция о неофициальных советских художниках, которые создавали инсталляции, арт-акции и перформансы (16+)

Слушатели узнают от творчестве Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия». Эти представители направления создавали инсталляции, организовывали акции и перфомансы, а также поднимали вопросы о границах искусства, критериях прекрасного и безобразного.

Московский концептуализм — художественное направление, возникшее в неофициальном искусстве СССР в начале 1970-х годов. Оно стало одним из первых отдельных течений в стране после русского авангарда.

Термин появился в 1979 оду благодаря статье искуствоведа и философа Бориса Гройса. Главная особенность направления — смещение фокуса с материального объекта искусства на идею, концепцию. Сама суть концептуализма заключается в коренном переосмыслении того, как функционирует произведение искусства.

Лекция состоится 29 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.