Московский концептуализм. В Краснодаре художница расскажет про советское неофициальное искусство 1970–х

Краснодарский край

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    © ЮГА.ру

В Краснодаре пройдет лекция о неофициальных советских художниках, которые создавали инсталляции, арт-акции и перформансы (16+)

Образовательный проект «Новая жизнь» анонсировал на 29 июня лекцию «Московский концептуализм: советское неофициальное искусство 1970–х». Встречу проводит художница, преподаватель и исследовательница Анастасия Чалая.

Слушатели узнают от творчестве Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова, Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия». Эти представители направления создавали инсталляции, организовывали акции и перфомансы, а также поднимали вопросы о границах искусства, критериях прекрасного и безобразного.

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Московский концептуализм — художественное направление, возникшее в неофициальном искусстве СССР в начале 1970-х годов. Оно стало одним из первых отдельных течений в стране после русского авангарда.

Термин появился в 1979 оду благодаря статье искуствоведа и философа Бориса Гройса. Главная особенность направления — смещение фокуса с материального объекта искусства на идею, концепцию. Сама суть концептуализма заключается в коренном переосмыслении того, как функционирует произведение искусства.

Лекция состоится 29 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в театре Краснодара проходит бесплатная выставка «8 картин для короля Лира» с работами Тенгиза Шамова.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Образование

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