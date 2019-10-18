Двое жителей Дона похитили знакомого из-за долгов и требовали за него выкуп в полмиллиона рублей

Краснодарский край

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В Ростовской области в октябре задержали двух местных жителей, которые похитили своего знакомого

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В полицию обратился местный житель и сообщил о похищени его 30-летнего сына. По словам мужчины, ему с неизвестного номера позвонил сын и сказал, что его похитили и требуют выкуп в 500 тыс. рублей.

Выяснилось, что парень задолжал крупную сумму денег двум своим знакомым. Молодые люди поймали должника возле подъезда его дома. Под угрозой применения насилия они посадили должника  в машину и увезли в Новочеркасск. Там его связали и удерживали.

Полицейские задержали подозреваемых — двух парней 22 и 29 лет. Во время обыска помещения, где они находились, нашли биту, которой молодые люди избивали похищенного. 

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Против парней завели уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), сообщили 17 октября в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще один случай похищения человека из-за долгов произошел в этом году в Дагестане. В январе в Махачкале четверо мужчин похитили местного жителя и его автомобиль, чтобы получить выкуп в 5 млн рублей.

Полиция Похищения людей

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