На Дону четверо мужчин похитили подростка ради выкупа в 10 тысяч рублей

В Азовском районе Ростовской области расследуется уголовное дело по факту похищения 17-летнего подростка

«По версии следствия, 30 апреля четверо местных жителей напали на 17-летнего подростка, насильно усадили в автомобиль, где удерживали в течение четырех часов, требуя передачи 10 тыс. рублей. Подросток был отпущен, после того, как его мать передала похитителям требуемые денежные средства», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Троих злоумышленников задержали в тот же день. Решением суда все они арестованы. Устанавливается местонахождения еще одного подозреваемого.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по п. п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).