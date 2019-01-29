Четверо мужчин похитили местного жителя и требовали за него выкуп в Дагестане

Дагестан

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В Махачкале 23 января четверо мужчин похитили местного жителя и его автомобиль, чтобы получить выкуп в 5 млн рублей

Четверо мужчин насильно похитили местного жителя, забрали ключи от его машины и на ней вывезли потерпевшего за город. Там они протребовали у него 5 млн рублей за освобождение.

О случившемся узнали родственники мужчины и сообщили в полицию. Во время передачи 900 тыс. рублей правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых. Их заключили под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, а также в корыстных целях), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия).

Сотрудники правоохранительный органов устанавливают местонахождения других соучастников преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

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