Трех мужчин посадили в тюрьму за похищение женщины в Краснодаре
Суд в сентябре вынес приговор трем мужчинам, которые в январе 2018 года похитили женщину в Краснодаре
31 января 2018 года гражданин Армении Арсен Сарян решил похитить свою знакомую. Чтобы осуществить свой план, он привлек двух приятелей Максада Гаффорова и Гегама Григоряна. В этот же день мужчины приехали на машине к одному из зданий на улице Северной. Там они дождались женщину, схватили ее и усадили на заднее сиденье автомобиля. Они поехали в сторону улицы Аверкиева.
Похищенная стала звать на помощь. На улице Красных Партизан машину остановили сотрудники полиции. Они освободили женщину.
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Против мужчин возбудили уголовное дело по п.«а» ч. 2 ст.м126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они получили от шести лет двух месяцев до восьми лет исправительной колонии строгого режима, сообщили 16 сентября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Напомним, что незадолго до этого случая, в Краснодаре похитили еще одну женщину. Это произошло вечером 19 декабря 2017 года на улице Минской. Неизвестные похитили 40-летнюю женщину с парковки магазина, когда та находилась у своего автомобиля.
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