Трех мужчин посадили в тюрьму за похищение женщины в Краснодаре

Суд в сентябре вынес приговор трем мужчинам, которые в январе 2018 года похитили женщину в Краснодаре

31 января 2018 года гражданин Армении Арсен Сарян решил похитить свою знакомую. Чтобы осуществить свой план, он привлек двух приятелей Максада Гаффорова и Гегама Григоряна. В этот же день мужчины приехали на машине к одному из зданий на улице Северной. Там они дождались женщину, схватили ее и усадили на заднее сиденье автомобиля. Они поехали в сторону улицы Аверкиева.

Похищенная стала звать на помощь. На улице Красных Партизан машину остановили сотрудники полиции. Они освободили женщину.