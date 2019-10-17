Главу Новочеркасска арестовали по делу о получении взятки в 2,6 млн рублей

Ростовская область

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 17 октября заключил под стражу главу Новочеркасска Игоря Зюзина, которого подозревают в получении взятки

Зюзина задержали в ночь на 16 октября. Его подозревают в получении взятки в 2,6 млн рублей. 

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По версии следствия, в 2017 году Зюзин на посту мэра Зверево Ростовской области получил взятку от директора коммерческой организации. В передаче денег участвовала замглавы администрации города Альбина Порошина. За это преступление ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.

На основании показаний женщины против Зюизина возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд арестовал его до 31 октября, сообщает «Интерфакс-Юг».

Зюзин стал главой Новочеркасска в декабре 2017 года. В должности сити-менеджера его утвердила городская дума по результатам конкурса. Ранее он был мэром Зверево Ростовской области, а также работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

Напомним, что в январе за взятку в 1 млн рублей задержали первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича. 

Взятка Коррупция Суд Чиновники

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Главу Новочеркасска арестовали по делу о получении взятки в 2,6 млн рублей

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