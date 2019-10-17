Главу Новочеркасска арестовали по делу о получении взятки в 2,6 млн рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 17 октября заключил под стражу главу Новочеркасска Игоря Зюзина, которого подозревают в получении взятки

Зюзина задержали в ночь на 16 октября. Его подозревают в получении взятки в 2,6 млн рублей.

По версии следствия, в 2017 году Зюзин на посту мэра Зверево Ростовской области получил взятку от директора коммерческой организации. В передаче денег участвовала замглавы администрации города Альбина Порошина. За это преступление ее приговорили к восьми годам колонии общего режима.

На основании показаний женщины против Зюизина возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд арестовал его до 31 октября, сообщает «Интерфакс-Юг».