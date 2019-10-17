Задержан начальник управления ЖКХ Таганрога — «РБК Ростов»

Юга.ру писали, что в феврале 2012 года мэр Таганрога за плохую работу уволил с должности главу ЖКХ и директора ЖЭУ.

Напомним, что в мае в мэрии Таганрога уже проходили обыски. Позже следственный комитет возбудил дело из-за свалки опасных отходов в городе.

В управлении ЖКХ города порталу Юга.ру сообщили, что ведомство работает в штатном режиме. Информацию о задержании Каргаева там отказались комментировать. В пресс-службе администрации Таганрога трубку не взяли.

В телеграм-канале «Ростовское управление» в 10:00 сообщили, что следователи задержали начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева. Эту информацию подтвердили изданию «РБК Ростов» два источника в мэрии.

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