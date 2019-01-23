Первого заместителя главы администрации Новочеркасска задержали за взятку в 1 млн рублей

В Новочеркасске первого заместителя главы администрации Сергея Басакевича подозревают в получении взятки

По данным следствия, 22 января Басакевич в своем кабинете получил взятку в 1 млн рублей за содействие и покровительство в принятии работ по ремонту участков трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети в Новочеркасске.

После получения взятки чиновника задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.