Главу Новочеркасска задержали за получение взятки в 2,6 млн рублей — СМИ

Ростовская область

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В ночь на 16 октября СМИ сообщили о том, что главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержази по делу о коррупции

Зюзина подозревают в получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Об этом написали ряд ростовских изданий, а также РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Главу Новочеркасска доставили в следственный комитет Ростова-на-Дону, на него завели уголовное дело по статье о получении взятки.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или властей по этому делу пока нет.

Напомним, в январе за взятку в 1 млн рублей был задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакевич. 

Как писали Юга.ру, по итогам первой половины 2018 года Ростовская область обогнала все регионы России по числу взяток. В прокуратуре региона объяснили это тем, что количество взяточников не увеличилось, а возросло число преступлений, совершенных одним лицом.

Взятка Коррупция Следственный комитет

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