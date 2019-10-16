Главу Новочеркасска задержали за получение взятки в 2,6 млн рублей — СМИ

В ночь на 16 октября СМИ сообщили о том, что главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержази по делу о коррупции

Зюзина подозревают в получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Об этом написали ряд ростовских изданий, а также РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Главу Новочеркасска доставили в следственный комитет Ростова-на-Дону, на него завели уголовное дело по статье о получении взятки.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или властей по этому делу пока нет.

Напомним, в январе за взятку в 1 млн рублей был задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакевич.