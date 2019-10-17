Российский военный спутник на орбите разделился на части

Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите

10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области. В августе Минобороны России сообщило, что он успешно проходит испытания.

17 октября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что от российского спутника отсоединились четыре части.