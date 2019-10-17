Российский военный спутник на орбите разделился на части
Российский космический аппарат «Космос-2535» в октябре разделился на части на орбите
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10 июля ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» вывела «Космос-2535» на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области. В августе Минобороны России сообщило, что он успешно проходит испытания.
17 октября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что от российского спутника отсоединились четыре части.
По данным онлайн-трекера n2yo.com, в спутниковой базе данных под названием «Космос-2535» пять объектов — сам спутник и еще четыре других объекта. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки не уточняют, возникли ли эти четыре объекта из-за отсоединения от «Космос-2535» или его разрушения, написала 17 октября «Лента.ру».
Юга.ру в мае писали, что в интернете в открытом доступе появились закрытые данные о российских космических аппаратах. Их представляли в Краснодаре на конференции, но информация не должна была появиться в открытом доступе в сети.
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