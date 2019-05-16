В сеть попали секретные данные о российских спутниках. Их представляли в Краснодаре

В интернете в открытом доступе появились закрытые данные о российских космических аппаратах

Разработчик солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов ПАО «Сатурн» в феврале провел конференцию в Краснодаре. На ней представляли данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались. Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам «Сатурна» Сергей Лихоносов рассказал РИА «Новости», что это сообщение не должно было появиться в открытом доступе в интернете.

Он добавил, что компания собирается принять соответсвующие действия к тому, кто выложил информацию в сеть.

В нелегально распространенных сведениях говорится о количестве спутников, их названиях, а также названиях предприятий, которые осуществляют опытно-конструкторские работы, и сроках запусков.

ПАО «Сатурн» входит в перечень стратегических предприятий России. Оно включено в список основных акционерных обществ, в отношении которых «Роскосмос» осуществляет единую государственную политику.