Умер Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос

Вся Россия

Распечатать

В Москве 10 октября в возрасте 85 лет скончался космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов умер в Московской клинической больнице № 68 после продолжительной болезни, сообщил телеграм-канал «Mash». Информацию о смерти космонавта «Интерфаксу» подтвердил информированный источник.

Леонова похоронят во вторник, 15 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Кто такой Алексей Леонов

Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. В марте 1965 года с Павлом Беляевым полетел в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Во время полета Леонов первым в истории космонавтики вышел в открытый космос, где случилась нештатная ситуация — его космический скафандр раздулся и мешал возвращению в корабль. Леонов самостоятельно справился с этой ситуацией, за что получил звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Спустя десять лет Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19». Тогда впервые в мире провели стыковку кораблей двух разных стран. За это он снова удостоился звания Героя Советского Союза и ордена Ленина. В мае 2019 космонавт получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Космос смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сочинского адвоката Беньяша приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей за укус полицейского
Умер Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос
Верблюд погиб в ДТП на Кубани
Отопительный сезон в Краснодаре начнется 11 октября. Но не для всех
В Сочи турист после ссоры с друзьями ушел без вещей в лес и застрял в каньоне
Бывший министр труда и соцразвития Кубани возглавил крымский «Артек»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале