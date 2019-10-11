Умер Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос
В Москве 10 октября в возрасте 85 лет скончался космонавт Алексей Леонов
Алексей Леонов умер в Московской клинической больнице № 68 после продолжительной болезни, сообщил телеграм-канал «Mash». Информацию о смерти космонавта «Интерфаксу» подтвердил информированный источник.
Леонова похоронят во вторник, 15 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Кто такой Алексей Леонов
Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. В марте 1965 года с Павлом Беляевым полетел в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Во время полета Леонов первым в истории космонавтики вышел в открытый космос, где случилась нештатная ситуация — его космический скафандр раздулся и мешал возвращению в корабль. Леонов самостоятельно справился с этой ситуацией, за что получил звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Спустя десять лет Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19». Тогда впервые в мире провели стыковку кораблей двух разных стран. За это он снова удостоился звания Героя Советского Союза и ордена Ленина. В мае 2019 космонавт получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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