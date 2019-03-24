В Динском районе волонтеры вызволили собаку, которую мужчина держал в капкане

Полиция Динского района 23 марта начала проверку в связи с тем, что местный житель держал собаку в капкане

Жительница станицы Пластуновской Евгения Измайлова рассказала порталу Юга.ру, что 23 марта около 10:00 к ней подошел мужчина и спосил, не ее ли собака попала в капкан его дяди. Он пояснил женщине, что собака якобы таскала кроликов со двора, поэтому его родственник решил поставить ловушку.

Измайлова нашла волонтеров, которые были готовы помочь вызволить животное. Также они пытались связаться с мужчиной, который поставил капкан, но он не отвечал на звонки и сообщения.

«Его племянник позже пришел ко мне и при нас позвонил ему. Скорее всего, подняла трубку его жена. Она пояснила, что собаку отдадут только после того, как им возместят ущерб за кроликов — 3 тыс. рублей. Иначе собака будет до понедельника сидеть в капкане», — сказала Измайлова.

По ее словам, мужчина, установивший капкан, не давал животному ни еды, ни воды. Выяснив точный адрес, Измайлова вместе с волонтерами отправилась к дому мужчины. На место вызвали полицию. Однако мужчины дома не оказалось.

«Вышел 13-летний внук. Нас запустил племянник на правах родственника. Во дворе мы не увидели вещественных доказательств того, что у мужчины собака могла загрызть кроликов. Не было ни пуха, ни поломанных досок, также не пахло пометом. Волонтеры сделали усыпляющий укол собаке, чтобы высвободить ее из капкана. Она была слаба. Животное вытащили», — пояснила женщина.

После этого они поехали в полицию и написали заяление по факту жестого обращения с животными. Собаку отвезли к ветеринару.

«Врач дал заключение, что с собакой все в порядке, только повреждены мягкие ткани. Теперь животному хотят найти хозяина», — добавила местная жительница.

Она уточнила, что перед приездом к мужчине волонтеры готовы были отдать необходимую сумму для выкупа, однако его племянник сказал, что денег не нужно.

В полиции 23 марта порталу Юга.ру подтвердили, что проводят проверку в связи с этим случаем.

«Около 15:00 в ОМВД России по Динскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, живущий в станице Пластуновской на улице Кузнечной, жестоко обращается с животным и держит его в капкане. Но место выехали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.