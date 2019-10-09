Силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, которые собирали деньги для террористов

В Следственном комитете РФ в октябре сообщили, что задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в финансировании запрещенных организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство»

По данным ФСБ и СКР, группа россиян через интернет и Telegram перечисляла деньги этим организациям. Под видом благотворительности они собрали более 6 млн рублей. Деньги переводили за рубеж для совершения терактов в Сирии, сообщил 9 октября «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. В организацию входили более 100 человек, среди них — участники вооруженного нападения в 2005 году в Нальчике, которое спланировал террорист Шамиль Басаев. В ФСБ уточнили, что группировка действовала в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском и Ставропольском крае.

Центр управления финансированием терроризма находился в Кабардино-Балкарии. Отчеты о проделанной работе участники группы направляли кураторам за границу. Следователи задержали 25-летнего жителя Кабардино-Балкарии и его 30-летнюю сестру. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Организация финансирования терроризма). Им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что мужчине предъявили обвинение. Она добавила, что следователь московского управления СКР вместе с сотрудниками ФСБ провел более 90 обысков в квартирах участников группы. Во время обысков в домах нашли и изъяли экстремистскую литературу, десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, 6 тыс. долларов и отчетные документы по перечислениям денег, предназначенные для вывоза за рубеж. Расследование продолжается.