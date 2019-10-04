Власти Сочи рассказали, на что тратят курортный сбор
Власти Сочи 4 октября рассказали журналистам о первых результатах эксперимента по введению курортного сбора
В мэрии рассказали, что собранные деньги формируют фонд курортной инфраструктуры, средства которого направляются исключительно на благоустройство города.
«Так, средства, собранные в прошлом году, направлены на благоустройство муниципальных набережных Сочи: будет установлено 100 беседок, 275 лавочек, 245 урн для мусора, 10 туалетных модулей и четыре фотоконструкции», — рассказал на пресс-подходе заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев.
На Имеретинской набережной и на пляжах Лазаревского и Хостинского районов уже установили лавочки, теневые навесы со скамьями и другие объекты. Благоустройство завершат до середины ноября.
«На средства, которые будут собраны в этом году, решено установить спортивные комплексы в виде тренажеров для воркаута, которые будут размещены в местах общего пользования и на пляжных территориях Сочи, а также малые декоративные формы и цветочные клумбы», — уточнил Пушкарев.
Кроме того, планируется проведение работ по замене брусчатки на Приморской набережной в Хостинском районе от пансионата «Эдем» до гостиницы «Жемчужина».
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В июле 2018 года в Сочи начался эксперимент по взиманию курортного сбора, сумма которого составляет 10 рублей в сутки. За 2018 год было собрано порядка 68 млн рублей, за 9 месяцев 2019 года — порядка 83 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, за девять месяцев 2019 года в Краснодарском крае собрали 170 млн рублей курортного сбора.
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