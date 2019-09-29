Кадыров поручил найти тех, кто пел «гори-гори ясно» во время пожара в Грозном и врал в сети про жертв ЧП

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение найти тех, кто «радовался чужому горю» во время пожара в торговом центре в Грозном и распространял сплетни в соцсетях

Крупный пожар в ТРЦ «Гранд Парк» в Грозном произошел 19 сентября. Из здания эвакуировали посетителей и персонал торгового центра. Огонь распространился на площади 700 кв. метров. По официальным данным, при пожаре никто не пострадал, включая обитателей живого уголка на четвертом этаже ТРЦ.

На совещании по вопросам охраны здоровья населения с участием главы Чечни обсудили последствия пожара, сообщили в пресс-службе МЧС по Чечне.

Кадыров возмутился тому, что люди распространяли в соцсетях и мессенджерах ложную информацию о погибших в пожаре детях.

«Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ "Гранд Парк" детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?» — заявил Кадыров.

По его мнению, распространение сплетен и лживых сообщений является «болезнью», которую нужно лечить.

Также он напомнил, что в соцсетях появились видео с места ЧП, на которых слышны комментарии очевидцев пожара.

«Один стоит, снимает и радостно напевает "гори-гори ясно". Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью?» — сказал Кадыров.

«Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — поручил глава ЧР.

В момент возникновения пожара, по данным МЧС, в здании находилось около тысячи человек. В качестве вероятной причины пожара в ведомстве назвали сбой в работе электросети.