Обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской: начался пожар, трасса перекрыта

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Пожар в станице Полтавской произошел из-за падения обломков БПЛА

16 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района обломки БПЛА упали на территории нефтебазы. В результате ЧП вспыхнул пожар.

Никто не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются оперативные подразделения. К тушению пожара привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

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Также было принято решение временно перекрыть движение по автомобильной трассе, которая соединяет станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы. 

Как писали Юга.ру, ночью 13 июня после падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе. Пожар потушили только на следующий день.

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