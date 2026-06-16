Обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской: начался пожар, трасса перекрыта
Пожар в станице Полтавской произошел из-за падения обломков БПЛА
16 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района обломки БПЛА упали на территории нефтебазы. В результате ЧП вспыхнул пожар.
Никто не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются оперативные подразделения. К тушению пожара привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
Ночная атака БПЛА на Адыгею:
Также было принято решение временно перекрыть движение по автомобильной трассе, которая соединяет станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.
Как писали Юга.ру, ночью 13 июня после падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале в Темрюкском районе. Пожар потушили только на следующий день.