Обломки БПЛА упали на нефтебазу в станице Полтавской: начался пожар, трасса перекрыта

Пожар в станице Полтавской произошел из-за падения обломков БПЛА

16 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Полтавской Красноармейского района обломки БПЛА упали на территории нефтебазы. В результате ЧП вспыхнул пожар. Никто не пострадал. Ликвидацией возгорания занимаются оперативные подразделения. К тушению пожара привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

Ночная атака БПЛА на Адыгею: обломки дронов повредили жилые дома и оставили поселки без света и газа

Также было принято решение временно перекрыть движение по автомобильной трассе, которая соединяет станицу Полтавскую с хутором Трудобеликовским. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.