Детективная империя. В Краснодаре пройдет лекция о романах Агаты Кристи

Имя Агаты Кристи известно даже тем, кто никогда не открывал ее книг. Она подарила миру двух величайших сыщиков в истории литературы и стала самым продаваемым писателем всех времен.

В 1916 году Кристи написала «Таинственное происшествие в Стайлзе». Именно в этой книге появится Эркюль Пуаро. Но произведение не спешили печатать. Шесть издательств отказали будущей «королеве детектива». Настоящий успех пришел в 1926 году с романом «Убийство Роджера Экройда».

Подробности о событии можно уточнить у организаторов.