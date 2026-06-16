Детективная империя. В Краснодаре пройдет лекция о романах Агаты Кристи
В Краснодаре филолог расскажет об уникальности детективного жанра (16+)
Проект «Литцентр» анонсировал на 20 июня лекцию «Агата Кристи: детективная империя». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- Как Агата Кристи стала самой продаваемой писательницей всех времен?
- В чем уникальность детективного жанра?
- Как Кристи удалось трансформировать загадку и довести ее до абсолюта?
Имя Агаты Кристи известно даже тем, кто никогда не открывал ее книг. Она подарила миру двух величайших сыщиков в истории литературы и стала самым продаваемым писателем всех времен.
В 1916 году Кристи написала «Таинственное происшествие в Стайлзе». Именно в этой книге появится Эркюль Пуаро. Но произведение не спешили печатать. Шесть издательств отказали будущей «королеве детектива». Настоящий успех пришел в 1926 году с романом «Убийство Роджера Экройда».
Подробности о событии можно уточнить у организаторов.
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