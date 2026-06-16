Детективная империя. В Краснодаре пройдет лекция о романах Агаты Кристи

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодаре филолог расскажет об уникальности детективного жанра (16+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 20 июня лекцию «Агата Кристи: детективная империя». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • Как Агата Кристи стала самой продаваемой писательницей всех времен?
  • В чем уникальность детективного жанра?
  • Как Кристи удалось трансформировать загадку и довести ее до абсолюта?

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Имя Агаты Кристи известно даже тем, кто никогда не открывал ее книг. Она подарила миру двух величайших сыщиков в истории литературы и стала самым продаваемым писателем всех времен.

В 1916 году Кристи написала «Таинственное происшествие в Стайлзе». Именно в этой книге появится Эркюль Пуаро. Но произведение не спешили печатать. Шесть издательств отказали будущей «королеве детектива». Настоящий успех пришел в 1926 году с романом «Убийство Роджера Экройда».

Подробности о событии можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в театре Краснодара открылась бесплатная выставка «8 картин для короля Лира» с работами Тенгиза Шамова.

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Детективная империя. В Краснодаре пройдет лекция о романах Агаты Кристи

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