В Сочи назначили нового директора концертного зала «Фестивальный»

Мэр Сочи Анатолий Пахомов на планерном совещании 29 января представил нового директора концертного зала «Фестивальный»

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно , что предыдущий директор концертного зала «Фестивальный» Евгений Паснюк находится под арестом.

Кто такой Андрей Безроднов

Андрей Безроднов розился 10 апреля 1980 года. Окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством», квалификация — экономист.

С 2002 по 2006 год работал в сфере молодежной политики Ульяновской области. С 2006 по 2009 год был заместителем руководителя Сочинского местного отделения партии «Единая Россия».

В июне 2009 года стал начальником управления молодежной политики мэрии Сочи.