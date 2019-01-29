В Сочи назначили нового директора концертного зала «Фестивальный»
Мэр Сочи Анатолий Пахомов на планерном совещании 29 января представил нового директора концертного зала «Фестивальный»
«Бывший начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов назначен директором концертного зала "Фестивальный"», — сказал Пахомов.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года стало известно, что предыдущий директор концертного зала «Фестивальный» Евгений Паснюк находится под арестом.
Кто такой Андрей Безроднов
Андрей Безроднов розился 10 апреля 1980 года. Окончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством», квалификация — экономист.
С 2002 по 2006 год работал в сфере молодежной политики Ульяновской области. С 2006 по 2009 год был заместителем руководителя Сочинского местного отделения партии «Единая Россия».
В июне 2009 года стал начальником управления молодежной политики мэрии Сочи.
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